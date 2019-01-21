街友寒冬窩居涼亭 池上警助返家

2019-01-21 14:20

［記者王秀亭／台東報導］這幾天大陸冷氣團南下，台東縱谷地區氣溫驟降，關山警分局池上分駐所所長廖建全巡邏到池上鄉三號公園時，發現涼亭裡有兩名男子窩在角落，主動上前詢問，才知兩人沒錢回花蓮老家，只好以涼亭為家，廖建全協助串聯花東兩地的社福單位，終於讓兩人在農曆年節前返家與家人團圓。

廖建全日前巡邏時，在池上鄉三號公園涼亭裡的椅子上，赫見兩名男子衣著老舊，身邊擺放著大包小包的塑膠袋，周邊環境髒亂不勘，主動上前關心，並以Ｍ-Police行動電腦查詢兩人身分，兩名街友才坦言從花蓮到池上，身上的錢全用光，只能「佔據」涼亭為家，平時在觀光區附近乞討維生。

廖建全考量公園是公共場所，避免造成治安上的隱憂，加上長期參與慈善團體，服務弱勢的經驗，立即通知池上鄉公所，由公所人員協助連結花蓮縣社福機構，最後在鄉公所及池上分駐所警方護送下，買了車票，讓兩人可以回家團圓。

關山警分局表示，員警的同理心及警覺心，順利讓兩位街友返家，農曆年節將至，關山警分局從1月28日22時起至2月11日24時止，提供護鈔及舉家外出簽巡等服務，有需要的民眾可向轄內分駐所或派出所提出申請。

  • 池上分駐所所長廖建全與池上鄉公所人員合力助窩居公園涼亭的街友返家。（記者王秀亭翻攝）

    池上分駐所所長廖建全與池上鄉公所人員合力助窩居公園涼亭的街友返家。（記者王秀亭翻攝）

  • 在池上分駐所員警及池上鄉公所協助下，窩居池上公園涼亭的街友，在農曆年前順利返家。（記者王秀亭翻攝）

    在池上分駐所員警及池上鄉公所協助下，窩居池上公園涼亭的街友，在農曆年前順利返家。（記者王秀亭翻攝）

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