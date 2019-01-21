街友寒冬窩居涼亭 池上警助返家

2019-01-21 14:20

［記者王秀亭／台東報導］這幾天大陸冷氣團南下，台東縱谷地區氣溫驟降，關山警分局池上分駐所所長廖建全巡邏到池上鄉三號公園時，發現涼亭裡有兩名男子窩在角落，主動上前詢問，才知兩人沒錢回花蓮老家，只好以涼亭為家，廖建全協助串聯花東兩地的社福單位，終於讓兩人在農曆年節前返家與家人團圓。

廖建全日前巡邏時，在池上鄉三號公園涼亭裡的椅子上，赫見兩名男子衣著老舊，身邊擺放著大包小包的塑膠袋，周邊環境髒亂不勘，主動上前關心，並以Ｍ-Police行動電腦查詢兩人身分，兩名街友才坦言從花蓮到池上，身上的錢全用光，只能「佔據」涼亭為家，平時在觀光區附近乞討維生。

廖建全考量公園是公共場所，避免造成治安上的隱憂，加上長期參與慈善團體，服務弱勢的經驗，立即通知池上鄉公所，由公所人員協助連結花蓮縣社福機構，最後在鄉公所及池上分駐所警方護送下，買了車票，讓兩人可以回家團圓。

關山警分局表示，員警的同理心及警覺心，順利讓兩位街友返家，農曆年節將至，關山警分局從1月28日22時起至2月11日24時止，提供護鈔及舉家外出簽巡等服務，有需要的民眾可向轄內分駐所或派出所提出申請。

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