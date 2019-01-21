賣乖乖水稱迷姦效果佳 花1600買回白水1瓶

2019-01-21 14:03

〔記者徐聖倫／新北報導〕白開水謊稱是迷姦水網上公開販售！34歲蔡姓男子在LINE、臉書等社交軟體上公開販售「乖乖水」，也就是迷姦藥水，供稱效果「凍金固」達3小時，起床後全部忘光。多名網友購買入手後發現根本沒效用氣得報警，警方據報逮人，一驗竟是「白開水」魚目混珠，1瓶還要1600元，訊後將蔡男依法送辦。

警方表示，在網路上賣迷姦藥水這種事本就傷風敗俗，還用白開水以假亂真，有不少網友近2個月內收到交友邀請，一加入就打上廣告標榜賣「乖乖水」，警方接獲檢舉立刻展開調查，並佯裝網友向蔡男購買乖乖水，花了1600元買回來一驗，結果是一般白開水。

警方指出，廣告上標榜「10分鐘開始、催情、興奮、聽話」，且60到90分鐘後自然睡著，沒有任何副作用，沒有任何相關記憶，且溶於各種飲料，自稱「催情聖品」。警方日前循線前往台南北區蔡男住處查緝，查扣22瓶假貨乖乖水，並將蔡男帶回偵訊。

蔡男於偵訊時矢口否認犯案，直說是中國寄來的商品，他這邊只是中繼點，接下來要轉送往台灣的買家，他絕無刊登廣告。另被害人因羞愧，10多名被害人只有3人出來指證，其餘則自認倒楣。訊後，警方依詐欺罪嫌將蔡男函送法辦。

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