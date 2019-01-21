當朋友國中女兒家教 5度「嘿咻」GG了

2019-01-21 13:53

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名何姓男子擔任友人的15歲國中女兒的家庭教師，竟「教」到床上去，利用輔導課業後載少女返家途中「車震」，或把車直接開到汽車旅館，5度和情竇初開的少女發生性關係，東窗事發，調解稱願賠償少女42萬元、少女母親18萬元，卻僅賠了1萬元就未再履約，高雄地院一審認何男犯後態度不佳，依妨害性自主罪嫌，判他有期徒刑11個月。可上訴。

判決指出，被告何姓男子為被害少女小芳（化名，案發時15歲）父親的友人，自2017年4 月中旬起，擔任小芳的家教老師，輔導課業。

何男明知少女當時年齡係14歲以上、未滿16歲，竟利用與小芳家教課程結束後、載送返家機會，分別於同年6 月初在自己的轎車內、以及汽車旅館等處所，5度與少女小芳發生性行為得逞，包括要求少女口交或以手指或性器插入少女陰道。

嗣經小芳的同學察覺有異，告知學校老師，經詢問小芳始悉上情，小芳母親憤而提告。

何男在檢警偵查及法院審理時均坦承犯行，雖然少女表示未反對與何男發生性行為，但因被害人未滿16歲，仍依法論罪科刑。

其中，被告何男雖與告訴人少女之母調解成立，同意賠償少女42萬元、賠償少女母親18萬元，但並未依約履行，迄今僅給付1萬元，被害少女、母親並委請律師具狀表示被告拖延履行調解條件，不同意法院給予被告緩刑之宣告。

合議庭據此，「難認被告犯後態度良好」，依對14歲以上未滿16歲之女子性交，共5罪，各處3月，判何男應執行有期徒刑11月。可上訴。

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