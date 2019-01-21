高市警拚治安 6天法辦271人

2019-01-21 13:42

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市長韓國瑜曾掛在嘴邊的「高雄發大財」，改口「安居樂業」後，警方全力拚治安，執行6天擴大臨檢、封閉式路檢，今天宣布偵破多件毒品、詐欺、槍砲等刑案，逮獲通緝犯139人、毒品案34人、竊盜案2人、公共危險30人、兒少性剝削案共移送66嫌，共送法辦271人，表示拚治安的決心。

刑大副大隊長陳柏彰表示即將過年，高市警方於「重要節日安全維護工作（即春安工作）」之前，為使市民能安居樂業，自辦「全市易滋事場所加強封閉市路檢、臨檢工作」，由各分局和市刑大合組專案，同步針對道路、場所執行擴大臨檢、封路攔檢，其中，封閉式路檢成效斐然，6天內逮獲通緝犯139人，毒蟲34人、危駕30件30人等。

刑大偵一隊還破獲脊椎損傷的龔姓藥頭，拄著助行器還涉嫌販毒，龔嫌（43歲）以通訊軟體聯絡藥腳取藥，警方圍捕時，龔嫌無法逃跑光光就逮，雖然他否認販毒，但藥腳指證歷歷，仍被移送法辦。

此外，55歲婦人接獲詐騙電話，謊稱健保局、婦人個資洩漏、涉及刑案，婦人交出帳戶、提款卡及密碼，約於湖內一處公園，把帳戶、提款卡放置機車踏墊上，遭詐騙集團取走後，盜領14萬多元，警方追查逮到劉姓、葉姓車手，一舉查獲送辦10名詐團成員。

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