瑞芳一警誆嫌犯可吃案 貪20萬判刑8年定讞

2019-01-21 12:54

〔記者張文川／台北報導〕新北市警局瑞芳分局前員警林瑞添，7年前偵辦魏姓男子涉犯兒少法，竟以「我跟檢察官很熟」，向魏詐取20萬元現金，但魏仍被起訴，還繼續騙說：「起訴又不一定會被判刑」，直到魏被判刑6月確定，憤而抖出林的貪污惡行；林一審被判無罪，二審改判有罪，依「利用職務詐取財物罪」判刑8年、褫奪公權4年，最高法院今駁回上訴，全案定讞。

起訴書指出，45歲林瑞添7年前在瑞芳警備隊支援偵查隊擔任偵查佐期間，協辦魏男涉兒少性交易案，竟私下聯絡魏，要求魏到他基隆市暖暖住處找他，碰面後說「你已被盯上」，要求100萬元擺平，討價還價後魏同意付20萬元。

林為了取信魏，撒謊說他要給隊長好處，隊長就不會繼續追查此案下去，且他和檢察官很熟。魏開車載林去銀行領出20萬元現金，面交給林；林當天即致電魏說「都已經處理好了」。

不料3個月後，魏仍被檢察官起訴，魏打電話質問林：「不是說都處理好了？怎麼我還被起訴！」林竟回稱：「起訴又不一定會被判刑」 ，直到魏被法院判刑6月確定，魏才知被騙，憤而抖出林。

基隆地院一審認為收錢過程不合理，只有魏男單一證人指證，證據不足，判處無罪；但二審採信魏男車上行車紀錄器所錄下的林、魏一起赴銀行領錢、在車上點鈔、交錢的對話，改判林有罪，判刑8年；林上訴，最高法院今駁回上訴，全案有罪確定。

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