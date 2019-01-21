被查獲50包「彩色惡魔」否認販賣 水電工辯：一天用5包吔

2019-01-21 13:27

〔記者許國楨／台中報導〕台中市鄭姓水電工攜帶大量毒咖啡包開車外出，途中恰與巡邏行經保大特警併排停等紅燈，因心虛嚇得雙手不自主發抖還趕緊搖上車窗讓特警起疑攔查，他雖保證沒有違禁品，但車內50包「彩色惡魔」毒咖啡包仍全被起獲，他辯稱因工作壓力大一天要喝5包，還準備吆喝朋友一起開趴才會一次買這麼多，但警方懷疑他涉嫌販售深入追查中。

台中市警局保安大隊特勤中隊上週六巡經北區進化北路時，剛好與23歲鄭男駕駛的自小客併排停等紅燈，只見鄭男雖故做鎮定卻刻意迴避特警投射過來的目光，但握住方向盤的雙手卻因心虛不自主發抖，特警直覺有異又發現他未繫安全帶立即攔查。

警方要求鄭男下車並出示身分受檢時，鄭男雖信誓旦旦保證絕未攜帶違禁品卻面露緊張神情，特警打開手電筒朝車內照射，馬上在副駕駛座下方發現一個大型夾鏈袋，裡面裝著50包「彩色惡魔」毒咖啡包，經當場以毒品試劑檢測後確認含有二級毒品甲基卡西酮成分。

警方表示，甲基卡西酮屬合成卡西酮類物質，是目前全世界濫用最嚴重的卡西酮類化合物之一，會產生類似安非他命的擬交感神經作用，具有中樞神經興奮及迷幻作用，包含心悸、血壓升高及興奮等精神症狀，對身體危害相當大。

從事水電工的鄭男供稱，因工作壓力大一天要喝5包，且還準備吆喝朋友一起開趴放鬆助興才會一次買這麼多，但50包毒咖啡可供數十人同時使用，警方懷疑他涉嫌販毒，訊後先將全案依毒品罪嫌送辦，再繼續追查毒品來源及可能流向。

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