不想住院想坐牢 持磚砸超商恫嚇「交出錢來、快報警！」

2019-01-21 12:33

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名吳姓男子因自殺尋短，被送往某醫院精神科強制治療，因覺得關在醫院比坐牢還苦，竟持磚塊砸毀院內超商櫃台玻璃，喝令店員「交出錢來！」店員不理會，吳嫌還要店員快報警，檢方偵查時，店員證稱，感覺吳男目的就是「想坐牢」，檢方偵結僅依強制未遂罪嫌起訴吳男。

檢方起訴指出，2017年11月18日下午，在高雄某醫院精神科治療住院的吳姓病患，從醫院空地撿了一塊磚頭，走進醫院內的超商，趁店員陳男背對著他，幫另一男客處理咖啡時，突然拿起磚塊砸破櫃台玻璃，陳姓店員嚇得轉身過來，吳嫌喝令「把錢交出來！」但又要陳姓店員趕快報警，但因吳嫌並未有進一步動作，陳姓店員並未理會，並報警處理，將吳男逮捕。

檢方偵查時，吳男表示他其實並不是真的要行搶或恐嚇取財，是因住院太久，被綁著不自由、「我想出院，就說我想被關（坐牢），有人告訴我，就拿磚塊去超商，於是我才撿了一塊磚頭去砸超商的櫃台玻璃，不是真的要恐嚇取財。」

超商陳姓店員也證稱，吳嫌敲破玻璃時，他雖嚇一跳，但吳嫌喝令他丟一些錢在櫃檯，並趕快報警，「我覺得他只是想去吃牢飯。」

檢方調閱吳嫌病歷，發現吳男多次表示「關在醫院院比關在監獄還苦」，認定他並無恐嚇取財犯意，全案偵結，僅依強制未遂罪嫌起訴。

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