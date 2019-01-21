嘿咻完A走女方1千5 男吃官司被起訴

2019-01-21 12:19

〔記者吳昇儒／基隆報導〕新北市一名黃姓男子透過微信認識一名女子薇薇（化名）兩人於2017年8月中旬相約外出飲酒，事後回到租屋處發生性關係。黃男見薇薇住處地板上，有1500元現金，竟心生歹意將錢取走。薇薇發現錢不見之後，聯繫黃男，但他只歸還1200元，憤而對他提告。基隆地檢署近日偵結，依涉犯侵占罪嫌將黃男起訴。

黃男到案後向檢警表示，當時是撿到1千元，並非1500元，誤以為是自己掉的才會取走，沒有侵占的意圖，後來接到薇薇的訊息後，清點了一下口袋，才知道是她的錢，馬上就歸還了。

薇薇則向檢察官指出，案發時黃男趁自己酒醉時，發生性關係，後來還將錢偷走，立刻用微信詢問黃男，後來他歸還了1200元，還有300元未還。

檢察官調查後，認為黃男涉犯妨害性自主罪部分，罪證不足予以不起訴處分，另告訴人無法指證黃男是用何方式將錢偷走，僅能依黃男在通訊軟體中承認取走現金部分，認定他涉犯侵佔罪，另未歸還的300元請法官依法追徵其價額。

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