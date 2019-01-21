網傳頭份爆酒後鬧事 酒客癲癇發作圍觀者咆哮

2019-01-21 12:35

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣頭份市君樂飯店昨晚9點多，門口聚集10多名剛參加完喜宴的酒客，不斷大聲咆哮，隨後還有一名酒客被送上救護車，民眾在旁目睹以為是喝酒鬧事，錄下過程PO網。警方昨晚獲報迅速趕到現場，經查為一人癲癇發作，眾人驚慌圍觀，並無滋事情況，將病患送醫後也勸離圍觀民眾。

網路影片畫面中，飯店門口聚集十多人，似乎都有喝酒，不斷高分貝咆哮，現場還停放一輛救護車，隨後一名酒客躺在擔架上，被送上救護車途中還移送激烈掙扎掉落地面，過程被路過民眾錄下並po上臉書社團「黑色豪門企業」，稱有人喝酒鬧事。

頭份分局掌握情事後立即澄清，指出昨晚9點38分接獲飯店人員報案，稱有酒客參加婚宴後身體不適，許多驚慌圍觀，大批警方趕到現場，經查為41歲戴姓男子參加老闆喜宴，疑因飲酒過度癲癇發作，倒在地上不斷抽搐。

警方及救護人員緊急將戴男扶上擔架，但戴男不斷掙扎，其他酒客在旁見了也不斷大聲呼救，而在抬上擔架準備送救護車時，戴男因嚴重抽蓄從擔架上滑落，周遭酒客又是一片大聲喧嘩，從被民眾誤以為是酒後鬧事，所幸戴男送醫後已無大礙，而為防酒後滋事，警方也將現場酒客勸離。

警方也呼籲民眾勿將未求證的影片PO網散布，造成民眾恐慌，也請大眾謹慎面對網路消息，勿隨意散播或分享不實消息，以免觸法或個資遭盜用。

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