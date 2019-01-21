國一生惡作劇、打掉同學4牙 需賠78萬元

2019-01-21 12:20

［記者楊政郡／台中報導］2017年台中市光明國中國一蔡姓男學生，在校對同學惡作劇，雙方起糾紛發生互毆，蔡把黃姓同學打斷4顆門牙及上下唇受傷，其中3顆日後需植牙，台中地院判蔡生父母需連帶賠償78萬餘元。蔡生說黃還抓他下體受傷，法官說這是互毆事件，須另行提起告訴請求。

判決書指出，蔡生在2017年5月25日下午3時許，上課鐘聲響後，學生魚貫進入教室，蔡生竟惡作劇從後推了「小明」（化名），「小明」撞到黃生，「小明」與黃生一起在教室門口跌倒，黃生氣質問誰推的？抓蔡生衣領，蔡未道歉也反制黃生，衝突中黃生抓了蔡下體，而蔡用力過猛，把黃生的頭壓在地上，打斷黃4顆牙齒，其中3顆門牙必須植牙，還有上下唇挫傷等傷害。

黃生提出損害賠償，要求94萬餘元賠償，包刮植牙、慰撫金等費用，法官判決蔡生父母需連帶賠償78萬餘元為適當。

至於蔡生也強調是被黃生抓下體，非常疼痛才反射動作，把黃生的頭壓下去，法官認為這是互毆事件，蔡生是否有被侵權而造成損害，必須另行提起請求，不能以「與有過失」，來請求相抵。

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