刑事局破獲大型新式製K工廠 蘇揆嘉勉有功警員

2019-01-21 12:05

〔記者鄭景議／台北報導〕刑事局警方前天（19日）於新北市深坑查獲一處大型製毒工廠，起出800多公斤的K他命製毒原料及關鍵溶劑1000公斤，以及23公斤成品80公斤半成品，現金152萬；新任的行政院長蘇貞昌同內政部長徐國勇，今早在警政署長陳家欽陪同下至刑事局視察，並嘉勉有功警員。

蘇貞昌視察時表示，毒品是萬惡之源，現在的製毒集團，居然能找出合法的原料用新的方式製毒，幸好道高一尺魔高一丈，被警方及時制止，防止大量毒品流入市面，政府也絕對會持續投入資源，遏止毒品流傳。

警方指出，查獲的4名主嫌，為住在基隆的徐姓三兄弟，以及竹聯幫孝堂37歲的戴姓男子，4人以深坑的一處透天別墅當製毒工廠；警方接獲線報後，成立專案小組查緝，歷經三個多月偵辦找出製毒工廠地點，監控掌握徐嫌等人載運大批空運原料，以及毒品交易之跡象，本月19日兵分多路，在基隆及深坑拘提4人。

經鑑識人員初步檢視，現場查扣的原料都由中國空運來台，製毒原料與方式都經過改良，簡化傳統繁瑣製毒流程，因此即使4名主嫌沒有專業化工背景，經過指導後仍然能製毒；警方認為現場規劃完整，幕後應有資金提供及製毒師指導，將全力追查有無幫派涉入。

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