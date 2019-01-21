防兒虐案件 新竹地檢署成立早期介入聯繫平台

2019-01-21 11:52

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹地檢署檢察長徐錫祥有鑑於六歲以下兒童虐待，因被害幼兒年紀過小，無法自行求援，加上甚少與外人接觸，不易發覺，以至被害幼兒送醫時往往已成重傷甚至死亡。故責成檢方婦幼組主任檢察官建立多元聯繫管道，以期早期發覺兒虐案件，由地檢署檢察官即時介入，結合社政、警政、衛政單位及轄內醫療院所成立即時聯繫網絡，以期對受虐兒童做最完善保護。

檢方表示，兒童虐待案件黑數甚巨，尤其學齡前嬰幼兒遭虐待部分，進入司法程序往往為時已晚，幾已無法挽回。

有鑑於此，新竹地檢署協調台大醫院新竹分院、馬偕醫院新竹分院、中國醫藥學院附設醫院新竹分院及東元醫院做為兒虐檢傷主責醫院，並結合新竹縣、市家庭暴力防治中心、新竹縣、市社會處、衛生局、縣市警察局婦幼隊、各分局偵查隊及家防官等單位組成『兒童及少年疑似受虐案件評估啟動檢警早期介入偵辦機制即時聯絡平台』，建立以轄內醫療院所為前鋒，在診療時發覺疑似有故意虐童（尤其針對學齡前之嬰幼兒）之情形，經評估後可立即通報檢方。

檢方獲報後，將會指定專責檢察官指揮縣市各分局偵查虐童犯罪行為，並於必要時請縣、市政府依據兒童及少年福利與權益保障法規定，提出獨立告訴，並為受虐兒童聲請家庭保護令，由司法介入制約行為人虐童犯行，同時結合社會處及家防中心相關處遇計劃，以期嚇阻反覆或重大兒虐發生，早期發現早期救護。

檢方也期待衛政單位對轄內醫師建立兒虐檢傷及發覺教育訓練，培育更多的醫療發覺先鋒。 更期盼全民在發覺兒虐情形時，能不嫌麻煩早期通報相關單位，替尚不知為自己求援的幼兒發聲。

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