爽到你艱苦到我 ？通緝男向友人借權利車代步 因這事露餡

2019-01-21 12:04

〔記者許國楨／台中報導〕台中市吳姓男子因案通緝唯恐遭查緝，向友人商借權利車掩人耳目並低調擺攤維生，上週將車子停放停車場被眼尖員警發現懸掛失竊車牌埋伏，等了6個多小時見他現身逮人時，他竟開始針對開權利車不用繳稅金又接不到罰單等好處侃侃而談，讓警方忍不住斥責：這是「爽到你艱苦到我」的概念嗎？

一名中古車商說，開取得成本不高的權利車掛上註銷車牌，不用繳納牌照稅、燃料費，超速、違停等被照相的交通違規也不會收到罰單，就算懸掛他車車牌，因為這些稅金單及罰單全都寄給原車主，一樣可以省去上述費用。

而台中市41歲吳姓男子就是打著這樣的如意算盤，他因詐欺案被台中地檢署通緝，逃亡期間為了生活低調擺攤賣日用品維生，還向友人商借了一輛權利車做為代步及生財工具，以為可以省去稅金及罰單等開銷並掩人耳目，沒想到夜路走多還是遇到鬼，依舊栽在眼尖員警手上。

台中市第五分局文昌派出所巡佐王志強、警員呂明訓等人當天傍晚巡經北屯區熱河、瀋陽路口一處停車場時，發現其中一輛自小客懸掛失竊車牌就守株待兔，一直埋伏到凌晨零時果見吳男現身持遙控器開啟車門準備取車，見機不可失一擁而上逮人，並查出吳男通緝身分帶回偵辦。

吳男此時竟開始針對開權利車的各種好處侃侃而談，但辯稱不知失竊車牌為何會懸掛在向朋友商借使用的權利車上，警方聯繫失竊車牌羅姓女車主，她表示車牌失竊後常接到莫名其妙罰單，多年前已委由環保公司報廢車子；警方訊後先將全案依贓物罪嫌送辦並將他解送歸案，再繼續追查使用權利車的吳男友人身分究辦。

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