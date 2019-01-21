「65萬」印尼盾鈔票掉小黃 趕在搭機前還給失主

2019-01-21 11:19

［記者方志賢／高雄報導］高雄市一名計程車司機前天緊張又興奮衝進火車站前的長明派出所，向值班員警說：「在車上撿到幾十萬元現鈔！」員警打開他拾獲皮夾，經清點為65萬印尼盾鈔票，但折合新台幣1410元，另有新台幣5000元、信用卡及居留證，員警隨後透過一印尼餐館老闆娘找到失主，並在登機返回印尼前還給失主。

一名在高雄火車站附近排班的計程車司機，日前在車上發現乘客遺留的黑色皮夾，他打開皮夾一瞧：「幾十萬呀！」，隨即送往鄰近的長明派出所，員警打開皮夾查看，裡頭確實有「幾十萬」的印尼盾鈔票，經清點是65萬印尼盾鈔票，折合新台幣約1410元。

另外皮夾內另有新台幣5000元、信用卡及居留證，但沒有名片或聯絡電話。警方想到火車站附近有多間印尼餐館，平常有許多外籍勞工前往消費，這名計程車司機又在火車站周遭載送乘客，研判可能是來台跑船的印尼籍漁工，不慎遺落皮夾於計程車上。

警方隨後請來鄰近印尼餐館老闆娘莎麗前來協助，沒想到莎麗一見到居留證上大頭照時，便大呼：「這我朋友呀！」。

莎麗趕緊撥打電話告知友人這個好消息，但沒想到友人正在機場內，準備搭乘飛機返回印尼家鄉，以致無法到派出所領取，希望莎麗幫忙。

最後在與時間賽跑下，警方透過視訊確認皮夾失主，趕緊開立拾得物領據，並由莎麗拿著皮夾趕赴機場，終於在登機前一刻將皮夾交至失主手中。

三民第一分局長明所所長黃義彰表示，警察身為人民保母，皆秉持著「同理心」服務大眾，民眾若有需求，在能力所為，警方定會盡心盡力給予協助。

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