下海陪酒被老公抓到 人妻出庭驚爆內幕...

2019-01-21 11:08

〔記者錢利忠／台北報導〕已婚黃姓婦人不堪遭陳姓丈夫家暴，離家出走投靠古姓友人，為謀生計的她，選擇到酒店陪酒，事後卻被丈夫發現，丈夫質疑她被古姓友人及施姓酒店經紀人誘拐才下海，控告古、施2人和誘罪；台北地檢署勘查黃婦所提出由新北地院裁定的保護令，認為她是被丈夫家暴才離家，認定古、施2人罪證不足，將2人不起訴。

檢方調查，去年7月底，黃婦與丈夫吵架後離家，隨即投靠古姓友人，她為了養活自己，選擇到台北市中山區的酒店上班，丈夫認為她是被古姓友人及施姓酒店經紀誘拐，才會下海陪酒賣笑，怒控古、施2人和誘罪。

古、施2人庭訊時均否認誘拐黃婦，強調黃婦離家出走及到酒店上班，都是黃婦自願的；黃婦庭訊時則證稱，她不堪被丈夫家暴，負氣離家投靠古姓友人，後來為了賺生活費，才會自願到酒店上班；她為證明自己被丈夫家暴，還拿出新北地院裁定的家暴令佐證。

檢方考量黃婦已拿出保護令裁定，且證稱自己是不堪被家暴才離家，並自願到酒店上班，無法僅憑告訴人陳男的主觀臆測，即推定古、施2人涉嫌和誘，認定古、施2人的罪證不足。

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