台大潑酸情殺案 北檢補償受害者40萬元醫療費

2019-01-21 10:34

〔記者錢利忠／台北報導〕台灣大學校園前年發生震驚全國的潑酸情殺案，台北地檢署調查認定，26歲張姓兇嫌因感情問題，花費2萬5千元找徵信社跟監，再持預藏的硫酸潑灑謝男並追砍對方6刀，造成謝男、駱姓同學及1名女保全3人受傷，但張男於案發後已自刎身亡，去年5月將張男不起訴；北檢考量被害者謝男後續仍要面對龐大的醫療開銷，同意其家屬的申請，補償謝男40萬元。

傷勢嚴重的被害人謝男，經台大醫院數月治療後，已出院返家休養，一方面積極復健，同時重拾課業，由於謝男身心嚴重受創，犯罪被害人保護協會特別商請一名親人曾在八仙塵爆案受傷的社工，對謝男進行心理輔導，希望以被害人家屬「過來人」的身分及同理心，協助謝早日走出情殺案陰霾。

據悉，張男與謝男原是密友，前年9月間，謝男曾遭張男勒頸，決意斬斷親密關係，張男為此情緒低落，且一度想輕生，張男不滿謝男與他疏離、避不見面，竟花費2萬5千元找來徵信社跟監，僅花1天的時間，就在台大宿舍找到謝男，當晚張男即到台大校園堵人，遇上謝男與駱姓同學從外面回台大研一宿舍。

而後，張男與謝男在宿舍外發生激烈爭執，謝男欲回宿舍，張男卻追進去，谷姓女保全擋下張男，將2人帶到傳達室，隨後張男即潑灑腐蝕性液體，後來張男及謝男衝出，駱生及谷女也遭液體波及，不罷休的張男還一路追殺揮砍謝男6刀，謝男不支蹲跪在地，張男則癱坐地上，並朝自己的頸部猛劃4刀死亡。

檢方根據相關證人、被害人等供述、案發現場、凶刀等跡證，以及法醫研究所的鑑驗報告，確認張男死因並還原案情經過，考量張男犯案後已死亡，去年5月29日將張男不起訴。

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