正妹直播主拒復合遭前男友刺死 北檢補償受害家屬100萬

2019-01-21 10:19

〔記者錢利忠／台北報導〕「17直播」直播主邱喬琪拒絕前男友廖晏霆要求復合，竟遭廖男狠刺5刀致死；台北地檢署去年7月依最重可處死刑的殺人罪起訴廖男，台北地院將於下月21日宣判；北檢考量邱女父母面臨失去愛女的痛苦，依犯罪被害人保護法，在一審宣判前補償邱女父母精神慰撫金、殯葬費共100萬元，之後將另向廖男求償。

去年5月28日下午6點多，廖男攜帶預藏的刀子及3組童軍繩，潛入邱女的租屋處外埋伏，趁邱女開門準備外出，衝上前對邱女痛下毒手。邱女嚇得放聲大叫，淒厲呼救聲引來陳姓女室友的注意，當陳女開門查看時，廖男便勒住邱女的頸部，將邱女拖進房內行凶。

北檢起訴認為，廖男僅因女方要求分手，竟心有不甘，將分手原因歸咎於女方，下手之猛在短短數分鐘就奪人性命，事前還自書遺囑，企圖故佈疑陣，製造殉情假象以規避刑責，建請法官從重量刑。

廖男辯稱拉扯中不小心刺到邱女，還抱怨邱女被閨密帶壞，害他從鞋店員工變成牛郎；檢方認為廖男預謀帶刀前去，死者背部2刀深入肺臟，足見廖下手力道之猛，不採信「不小心刺到」的說詞，認定是預謀殺人。

此案於去年7月27日移審台北地院，廖男在接押庭上一度痛哭地說：「不管有沒有人相信，當下我真的沒有想要殺人，…，我對不起邱女、對不起家屬。」被害者家屬邱父則曾在庭上哽咽地說：「世間最痛莫過失去至親，白髮人送黑髮人，不是親身經歷難以想像」，請求法官能判廖男死刑。

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