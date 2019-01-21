龍洞海域驚見浮屍 死因尚待釐清

2019-01-21 10:05

〔即時新聞／綜合報導〕新北市貢寮區龍洞海域，今（21日）早有民眾驚見海面上漂浮著一具浮屍，海巡署獲報後前往打撈，至於死因尚待進一步釐清。

據《TVBS》報導，死者為住在新北汐止的64歲釣客，友人在事發現場看到他的車，想打手機找人卻無人接聽，隨後就在海面上看到浮屍。

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