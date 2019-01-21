政府要取消老人年金？ 小心有詐

2019-01-21 10:02

〔記者洪定宏／高雄報導〕80歲許姓老翁接獲通知，指他被發現在銀行有定存，將被取消老人年金資格，要求他儘速領出，政府再派專人協助轉到特別帳戶；老翁不疑有詐，到銀行提領，警方獲報勸阻，強調那是詐騙集團伎倆，千萬不要上當。

高雄市左營分局新莊派出所於1月14日下午近4點獲報，指左營區明誠二路某家，疑似有民眾遭詐騙，派警員林芸羽及毛穎蓁到場了解，原來是老翁已定存多年，卻急著要領出，行員問他原由，老翁不願吐露詳情。

經員警耐心勸導，老翁才說他「政府」書面通知，只領取老人年金者，名下不能有財產或定存，必須儘速領出，「政府」將派專人前往取款，轉存特別帳戶，否則將取消資格，嚇得他要領出35萬元定存。

員警解釋，那是詐騙集團伎倆，因為政府絕對不會去拿民眾的現金，轉入所謂的「特別帳戶」或「專戶」，請他務必安心。

警方呼籲，凡接獲「年金發放、監管帳戶、提領交付」等電話或信件，務必撥打警政署165反詐騙諮詢專線或110報案專線查證，以避免掉入詐騙集團陷阱。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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