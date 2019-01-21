刑事局查獲首宗K安新配方大型工廠 成品、半成品約1千公斤

〔記者簡榮豐／台北報導〕刑事局19日查獲首宗製造K安新配方大型工廠，行政院長蘇貞昌今日由內政部長徐國勇、警政署長陳家欽陪同前往刑事警察局慰問辛勞同仁，並巡視查獲的贓證物。
警方查獲成品、半成品約1000公斤、製毒原料、燒瓶、分液漏斗、防毒面具、抽氣過濾組、現金等。
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刑事局查獲首宗製造K安新配方大型工廠，查獲成品、半成品約1千公斤，行政院長蘇貞昌21日由內政部長徐國勇、警政署長陳家欽陪同前往刑事警察局慰問辛勞同仁，並巡視查獲的贓證物。（記者簡榮豐攝）
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刑事局19日查獲首宗製造K安新配方大型工廠，查獲成品、半成品約1千公斤、製毒原料、燒瓶、分液漏斗、防毒面具、抽氣過濾組、現金等。（記者簡榮豐攝）
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刑事局19日查獲首宗製造K安新配方大型工廠，查獲成品、半成品約1千公斤及製毒原料、燒瓶、分液漏斗、防毒面具、抽氣過濾組、現金等。（記者簡榮豐攝）
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刑事局19日查獲首宗製造K安新配方大型工廠，查獲成品、半成品約1千公斤及製毒原料、燒瓶、分液漏斗、防毒面具、抽氣過濾組、現金等。（記者簡榮豐攝）
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