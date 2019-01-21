酒後想吃泡麵騎機車載狗買 轉彎遇上警GG了

2019-01-21 09:01

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄于姓男子3年內被查獲3次酒駕，高達30多萬罰款尚未繳，于男卻不知節制，酒後想吃泡麵，騎機車未扣好安全帽，還載著狗騎往超商，被新興警方發現攔下勸導，意外聞到酒味，經酒測酒精濃度達每公升0.47毫克超標，今再開出第4張罰單，並依公共危險罪移送。

新興分局今指出，中正三路派出所副所長陳朋永、警員池明隆巡邏勤時，見于男（49歲）騎機車經仁愛一街口，由於于男安全帽帶未扣，左手拿著一袋泡麵而僅用右手騎車，機車踏板又載著一隻狗非常危險，警組見狀將他攔停。

員警本想口頭告誡，但于男身上散發出濃濃酒氣，當場測得于男酒測值達0.47，于男表示，自己在家裡喝了3杯威士忌後覺得肚子餓，突然想吃某個品牌的泡麵，騎車前往超商順便溜狗，回程時遭警組攔查，于男在得知警組欲對他酒測，竟異想天開央求員警放他一馬，苦苦哀求說已累計不少罰款無力繳納。

警方懷疑他所說，經查于男真於105年至今，已被警方查獲酒後駕車多達4次，平均一年一次，罰款仍有30多萬元未繳。新興分局表示，目前正值各公司行號舉辦年終尾牙活動期間，農曆春節又即將到來，為防制酒後駕車肇事案件發生，警方持續加強酒駕取締工作。

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