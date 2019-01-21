看見短裙長腿受不了 軍人在北捷「清槍」甩精液在她裙上...

2019-01-21 06:41

〔即時新聞／綜合報導〕北市一名妙齡女子在去年8月搭捷運時，突然發現裙子上有不明白濁液體，用衛生紙一擦發現竟是精液，女子報警後警方調閱監視器，發現是一名李姓現役軍人所為，全案經北檢偵查起訴後，法院依公然猥褻罪判刑3月、緩刑2年，緩刑期內付保護管束，並完成2場法治教育。

根據《蘋果日報》報導，女子在8月7日傍晚5點50分左右從捷運大安站搭手扶梯出站，但在走路時感覺大腿怪怪的，仔細一看發現裙子上沾有不明液體，用衛生指擦拭後驚覺疑似是精液，女子氣得報警處理。警方接獲報案後調閱捷運監視器畫面，發現有一名男子在女子搭手扶梯時，快速地走到她背後，用包包遮住下半身，再將生殖器掏出來自慰直到射精，並將手中的精液朝女子的短裙上甩出，經查出站記錄後，發現是一名21歲李姓現役軍人所為。

李男到案後坦承犯案，並指稱是被女子曼妙的身材吸引才會一時失控。全案經北檢偵查起訴，法院審理時，李男當庭道歉並賠償女子的所有損失，女子見李男道歉也表明不願追究，同意給他緩刑機會。法官最後依公然猥褻罪判刑3月、緩刑2年，緩刑期內付保護管束，並完成2場法治教育。

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