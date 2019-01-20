這才是正義！網路「私設刑堂」依社維法送辦

2019-01-20 22:59

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣員林市某托嬰中心日前發生一起女嬰猝死案，死因都還待檢警調查，結果托嬰中心19日晚間慘遭蛋洗，帶頭的男子劉冠廷還做網路直播，警方今天以車追人，傳喚4名涉案男子（含劉冠廷）到案說明，隨後以社會秩序維護法送辦。

該案發生在19日晚間9點，家住桃園市的劉男透過臉書全程網路直播，他砸蛋原因是從網路得知彰化縣員林市某托嬰中心一名4個月大的女嬰，日前被送來該中心，經3天照顧後猝死送醫不治，檢警介入調查，女童無明顯外傷，但家屬向媒體投訴，質疑死因。

此事經由媒體報導，經由臉書社群媒群分享，被許多網民解讀成「虐嬰」。

劉冠廷（27歲）19日晚間看到此訊息，即在自己的臉書號召民眾欲「教訓托嬰中心」，他還直播預告將帶1800顆雞蛋到該托嬰中心蛋洗。

晚間約9點，劉男現身托嬰中心，跟10位從網路得知消息的民眾一輪猛砸，現場還有多名看熱鬧及路過的民眾。

該托嬰中心業主對此案不願多說，強調「一切配合檢方調查」，檢方也已掌握相關事證。

但劉男等人砸蛋及指涉「托嬰中心虐童」之舉已造成業者受損。警方連夜追查涉案民眾，通知劉冠廷等4人到案說明。

劉冠廷昨天4點現身員林警分局，上警局前又開直播，要「正義鄉民」一起來聲援，警方原本擔心「被這些鄉民包圍鬧事」，結果聲援鄉民不到10人，其中還包括去年11月選

舉期間在雲林假扮「高麗菜農」的髮蠟哥何將財。

劉男昨天向媒體說，今天做這件事不是要挑戰法律，他有兩個小孩，「天下父母心，誰願意這種事情發生在自己身上！一間托嬰中心，發生這種事，難道不要出面說明嗎？」他強調，做這事，有人認同，有人不認同，但「我做我認為對的事」。

劉男還說，「我已經開設關懷兒少的專頁」，他們會以「自己的方法」去關心虐童事件，他強調「這絕對不會是3分鐘熱度，將來若發生類似的案子，他一定會再插手」。

但此案發生後，劉男被許多網路民眾馬上有人痛罵為「無腦的正義鄉民」，員林市的黃先生說，「鬧夠了沒？真相還在釐清，就自己當包青天，真是無腦網民，自己私設刑堂，為所欲為，台灣真的病了！」

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