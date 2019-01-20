衝賣場停車場欲跳樓 警及時趕抵一把拉回

2019-01-20 23:54

〔記者余衡／新北報導〕千鈞一髮！新北市樹林警方日前獲報，指一名中年女子趴在賣場4樓欄杆疑似要跳樓，派員趕赴現場果然發現48歲范姓女子蹲在欄杆旁，一見到警方靠近情緒激動，抬腿意圖跨越欄杆，所幸員警張任里眼明手快，迅速衝上前一把將她拉回，在鬼門關前驚險搶命。

警方表示，當時接獲報案派員到賣場停車場逐層尋找，最後在4樓旁發現范女，張員隨即將無線電音量轉小同時緩慢靠近，只剩幾步之遙時范女發現，張員立即箭步上前拉人，經警方不斷安撫情緒並通報119送醫觀察，已無礙交由其女兒照顧。

據了解，范女因近期與男友感情失和揚言輕生，當晚她隨身攜帶已經寫好的遺書，甚至表明輕生後不願接受任何急救，可見范女尋短意志強烈，家人感謝警方及時趕抵，阻止一場憾事發生。

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