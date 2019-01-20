南投又見爬黑山 墜谷女山友恐被罰至少8萬起跳

2019-01-20 23:52

〔記者謝介裕／南投報導〕玉山國家公園「馬博橫斷」發生女山友吳季芸墜谷意外後，吳女有無合法申請入山、入園？也再度受到各界關注，玉管處深入查詢資料後，今日確定吳女與之前攀登中央山脈南3段的彰化縣葉姓山友一樣都是「爬黑山」，目前以救人為先，待吳女平安獲救後，也一定會依法開單究責。

南投縣消防局長林聰吉指出，去年9月12日至18日期間，違規攀登中央山脈南3段的彰化縣葉姓山友，一度因落跑還害救援的7名救難人員受困山上，還好最後救難人員也安全脫困，不過，這也使得葉某罪加一等，最後包括直昇機救援費222萬3133萬元、地面搜救費8萬8563元，以及8萬元罰單在內，被裁罰金額總共239萬1696元，也是「南投縣登山活動管理自治條例」從去年2月頒行實施以來，第1起被重罰的案例。

吳女因未合法提出申請，加上盆駒山、無雙山一帶山域十分危險，目前仍列管，而觸犯南投縣登山活動管理自治條例中的「未開放山域」，以及「未具備初級緊急救護能力」之相關規定，分別可裁罰3萬元及5萬元罰款，之後經調查若未投保登山保險，則須再罰5萬元，至於救援費用則須視直昇機出勤次數及救援人力而定，換言之，被罰金額至少8萬元起跳。

除此，吳女爬黑山也觸犯國家公園管理法，最重將可裁處3000元罰款，消防人員說，由於國家公園管理法對於違反入山、入園的處罰太輕，常讓違規山友不痛不癢，該局才會擬定「南投縣登山活動管理自治條例」，希望藉此達到約束效果，因此，消防局及玉管處強調，吳女確定平安獲救後，一定會依法追究責任。

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