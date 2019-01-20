選後首現身！響應「私刑正義」 「髮蠟哥」插一腳

2019-01-20 22:58

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣員林市某托嬰中心日前發生一起女嬰猝死案，死因都還待檢警調查，托嬰中心前天晚間慘遭人用1500顆雞蛋砸，砸蛋的惡煞還開網路直播，公然挑戰公權力，警方20日下午傳喚涉案的劉冠廷等3人到案說明。去年因支持韓國瑜扮演菜農被拆穿爆紅的髮蠟哥何將財也現身支持劉男。

髮蠟哥並非涉案人，但他從網路得知劉男要到員林警分局說明，特地從台中市趕來聲援。

對於砸千顆雞蛋洩一己之恨，網路也有人痛駡說，「鬧夠了沒？真相還在釐清，就自己當包青天，真是無腦網民，自己私設刑堂，為所欲為，假正義之名，行囂張之行為，台灣真的病了！」

該托嬰中心發生幼童猝死，真相檢警還在釐清中，但一名男子劉冠廷昨晚於臉書開直播，表示帶著1600顆雞蛋要從北部南下彰化員林市，蛋洗發生女嬰猝死的托育中心，並邊罵髒話邊指，小朋友照顧成這樣，還要年後才能解剖、才有真相，這是甚麼歪理？是甚麼道理？並說托育中心不做回應就用蛋洗表達大家的不滿。

劉男說，今天做這件事不是要挑戰法律，他有兩個小孩，「天下父母心，誰願意這種事情發生在自己身上！一間托嬰中心，發生這種事，難道不要出面說明嗎？」他強調，做這事，有人認同，有人不認同，但「我做我認為對的事」。

劉男還說，「我已經開設關懷虐童的專頁」，他們會以「自己的方法」去關心虐童問題，他強調「這絕對不會是３分鐘熱度，將來若發生類似的案子，他一定會再插手」，至於警方傳喚他，他也勇敢面對。

記者反問他「將來吃上官司，是否接受」，他則避而不答。

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