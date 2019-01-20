不幸！大學情侶騎機車遊安平撞轎車 女死、男重傷

2019-01-20 21:23

〔記者王俊忠／台南報導〕張姓男子與劉姓女子是雲林某大學的同學情侶檔，日前學校放寒假，兩人租騎機車遊台南，卻在安平區安北路、州平路口與1輛轎車相撞，汽車車頭全毀，張男頭部重創送醫救回1命；但劉女傷重送醫搶救仍回天乏術，悲情大學情侶檔1死1重傷。

據了解，張男與劉女都是19歲，日前兩人趁寒假開始結伴出遊，在高雄租機車一起騎乘、到台南安平區遊玩，沒想到這趟旅行卻出車禍，奪走劉女年輕生命。

警方調查，張男騎機車載女友從四草大橋左轉安北路，由西向東行駛，卻在安北路與州平路口左轉，在對向車道的慢車道上，與從安北路由東向西迎面直行的盧姓男子所駕駛轎車相撞，盧男轎車車頭嚴重毀損、但人無大礙；騎機車的大學生情侶傷勢慘重，兩人第一時間昏迷不醒。

張男臉部眉骨粉碎性骨折、頭骨破裂，雙腳受傷，送醫雖救回一命，仍因傷重在病房觀察；不幸的是劉女，醫師搶救時一度動手術切除部分器官，但仍回天乏術、宣告不治。年紀輕輕的劉女一趟台南旅遊竟成斷魂行，被通知到場的劉女家屬得知噩耗悲痛欲絕，打算對張男與盧男都提出過失致死告訴。

警方表示，有後方車輛駕駛人熱心提供行車紀錄器影像，但錄下車禍發生時的畫面距離現場有點遠，警方將車禍現場拍照記錄、以過失致死案移交台南地檢署偵辦。

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