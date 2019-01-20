臉書PO尋人、攻宅、懸賞 惡男觸強制罪遭判刑

2019-01-20 22:00

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹盧姓男子不滿張姓男子在臉書社團留言罵他「小王」，去年7月間竟揪眾到張家門外噴漆，叫囂「孬種出來面對」，甚至在臉書「黑色豪門企業」PO文懸賞獎金「尋人」、「攻宅」、「攻人小修理」的2千到2萬的行情表，張男嚇得報警求助，新竹地院依強制未遂罪判盧男及其友人各2月徒刑。

判決指出，42歲的盧男去年7月間，不滿張男無故到他的臉書社團上叫他「小王」，讓他非常不爽，遂怒揪37歲的王男等5人，共乘1台車到張男的住處，由盧男持球棒打凹鐵門及招牌，還拿紅漆噴「出來面對」，甚至撒冥紙，與王男在門外大罵「孬種出來面對」，脅迫張男出面「踹共」。

張男向法官表示，當時天黑看不到外面狀況，但有多人罵「孬種、出來面對」，還有盧男在臉書「黑色豪門企業」張貼懸賞告示，「協尋此人賞金2千，…此人多次盜用社團帳號，並發文辱罵攻擊我們，忍無可忍，…攻宅附照賞3千（私我）、攻車附照賞5千；攻人小修理附照2萬」，並寫著「我們已攻宅1次了」證明盧男率人去他家搗亂。

由於盧男一肩扛下責任，表示其他人均沒有參與；而王男坦承與盧男在張家門外，但並沒有叫囂，坦承當時有載盧男等人去那裡，但不知盧男要做什麼，也看到盧男1人持球棒敲門、撒冥紙及大罵「孬種出來面對」。不過，法官調查後認定王男證詞不可採，認定2人是共犯。

法官認為2被告共同毀損張男住家鐵捲門，以強暴脅迫方式，對張男施壓，心生畏懼，讓張男出面解釋侵入盧男臉書社團為何辱他「小王」，做無義務的事未遂，構成強制未遂罪。審酌盧男與張男因臉書留言發生糾紛，未理性解決，反而糾眾犯案，造成張男心生恐懼，實不足取，因此2人均依強制未遂罪判2個月，易科罰金6萬元。

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