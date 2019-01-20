襲警前科男再度辱警襲警 遭地院判刑

2019-01-20 21:54

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕曾在竹科有襲警前科的彭姓男子，看見警方疏導交通，竟辱警「中華民國最不要臉的就是警察！」警方依現行犯將他帶回偵辦時，又以手勒住警員脖子成傷，新竹地院依妨害公務罪判刑4月，不予緩刑。

判決書指出，56歲的彭男2017年10月在新竹市介壽路實驗高中門口，見身穿警察制服的林姓警員在現場執行交通疏導勤務，因不滿警方未積極處理違規停車情事，竟心生不滿，當場飆罵「我聽你在放屁！」、「他媽的」、「中華民國最不要臉的就是警察！」等語。

警方依法逮捕彭男，帶回保二總隊竹園分隊偵辦，警方正要將他帶進嫌疑人保護區時，彭男竟以手臂勒住林姓警員頸部，造成林員前額擦傷、頭部挫傷、右頸與左前臂挫傷。

審理時彭男固然坦承侮辱公務員，卻辯稱沒有妨害公務，聲稱沒有要勒住警員脖子，只是直覺將他推開，還說因為當時是自願跟他回去分隊的，因此不願意讓警方碰到他的肢體。

然而法官調查，彭男回到分隊後，就一直站在門口，警方請他到嫌疑人保護區去坐，他一直不過去，還說他沒有犯法，警方強制帶他過去時，他一直在抵抗，並用蠻力以手臂勒住警方脖子，其他同仁見狀才趕過去幫忙壓制。

法官發現，彭男2014年酒後陪妻子處理交通事故事宜，因不滿正門關閉僅開放側門，竟先腳踢大門後，到竹園分隊值班台理論，趁蔡姓警員說明時，伸手入值班台拉住右手往值班台外拉扯，導致值班台內電腦等物傾倒，接著襲擊蔡員，被新竹地院依妨害公務判刑4月、緩刑2年。然這次彭男又故態復萌，辱罵又打傷警察，法官再依妨害公務罪判刑4月，不予緩刑。

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