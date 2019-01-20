山岳界「比基尼女郎」 玉山墜谷生死不明

2019-01-20 17:52

〔記者謝介裕／南投報導〕爬黑山再傳登山意外！

來自新北市36歲的女子吳季芸，1月11日獨自攀登馬博橫斷，19日下午4時40分許，透過楊姓友人向玉管處及南投縣消防局報案聲稱，吳女在南投縣信義鄉盆駒山往無雙部落路段時，不慎墜落深約2、30公尺的山谷，迄今生死不明，玉管處及消防人員已組隊上山救援中。

南投縣消防局指出，據楊某在衛星電話中表示，吳女所在位置為北緯23度034分026.656秒、東經121度000分045.267秒左右，雖然意識清醒，但上半身有受傷、下半身卻無法動彈，其餘傷勢狀況不明。

今日玉管處及消防局一方面派地面救援人員前進，一方面申請直昇機奧援，無奈因天候不佳，直升機在今日下午1時45分起飛後，於下午2時25分被迫返航，且迄今仍未再接獲吳女及其親友相關電話，實令人擔憂。

消防局說，第1梯次救援人員有3人，在今日上午8時從信義消防分隊出發；第2次也同樣3人，於下午3時出發，由於距離案發地點約須2天路程，第1梯次救援人員已加快腳步，希望能趕在明日上午與吳女會合。

據了解，吳女喜愛獨攀，且攻頂後，往往會穿上比基尼拍照，在山岳界相當有名，如今墜谷生死不明，山友們也都希望老天爺能庇佑她平安脫險。

吳女1月18日才在臉書貼出最新一張照片，是在中央山脈最高峰秀姑巒山三角点。臉書上寫著「很不愛把『大景』掛嘴上 這算有出景了～～ 慶祝今天總（終）於大太陽啊！」文中還標記了「#臨時決定睡中央山脈最高峰」、「#不小心背水上去就住了XD」、「#觀音圈要有搭景才美」，不少網友還在留言欣羨，沒想到卻傳來失足墜谷的消息。

至於有無申請入山、入園？玉管處副處長林文和已證實吳女未提出申請，也就是違規「爬黑山」，玉管處及南投消防局強調，目前以救人為先，但後續仍會依國家公園管理法及南投縣登山活動管理自治條例予以究責。

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