笑著看著我！女友慫恿他偷父母錢判罰

2019-01-20 22:34

〔記者王定傳／新北報導〕邱姓男子與陳姓女友都有拉K惡習，去年間，他受到女友譏諷、慫恿：「沒錢就去搶去偷、你去搶你爸媽的店阿」，竟真的騎車載著女友到父母的豆漿店，摸走2000元現金，拿來購買K他命與女友一起吸食，其父母報案後，新北地院依教唆犯竊盜罪，判陳女罰金5000元，至於邱男則因親屬間竊盜屬告訴乃論罪，其父母撤告獲判公訴不受理。

不過，邱男在犯下本件竊盜案後，還曾闖進父母的豆漿店，佯裝欲打開瓦斯鬧事，趁父親阻止時，搶走邱父口袋中的8000元現金，觸犯搶奪罪，合議庭審酌邱男父母同意給予緩刑，判邱6個月徒刑，緩刑2年，但須完成毒品戒癮治療。

檢警調查，去年6月11日，邱男與陳女爭吵完後，想吸食毒品，受到陳女慫恿：「你沒有錢就去偷去搶、你去搶你爸媽的店阿」，馬上騎車載陳女到豆漿店外，由邱男進入下手竊盜，隨後自行逃逸購買毒品，回家與女友一起吸食。

陳女因此被依教唆竊盜罪嫌起訴；她辯稱；「我是在激他（指邱男），是逆向操作、說氣話及反話」。

合議庭調查，邱男在偵查時坦言，他雖有吸毒，但從未想過動父母的錢，當天吵架後女友提議去搶父母的店，還「笑著看著我」，他自覺被看不起，才決定「做給她看」，案發時，女友也有對他的父母說：「你們就讓他去吸毒阿，反正你們也沒辦法阻止他」。

合議庭認為，邱男確因女友出言提議而犯案，他雖在審理時改口：「女友勸我不要施用、沒有慫恿我」，但這僅是事後偏袒之詞，不足採信，加上陳女明知男友要犯案，卻未阻止，還陪同前往，甚至勸邱男父母不要阻止，並一起吸毒，根本不是氣話。

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