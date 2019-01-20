男大生騎車車禍彈飛 機車瞬間成火球

2019-01-20 17:31

〔記者許國楨／台中報導〕台中市南區中午發生一起車禍事故，一輛休旅車行經中興大學附近路口時，與對向另輛機車擦撞，這一撞騎士與機車當場人車分離，機車滑行撞中央分隔島後竟瞬間起火燒成廢鐵，嚇壞附近民眾，所幸騎士僅全身多處擦傷，經送醫無大礙，車禍原因正由警方鑑定釐清中。

這起事故發生在中午11時30分許，22歲廖姓男大生當時騎車沿國光路直行，行經365巷口時，與對向另輛由41歲鄧姓男子駕駛的休旅車發生擦撞，廖男當場連人帶車倒地被彈飛，機車則繼續往前滑行撞到中央分隔島後突然起火燃燒。

頓時夾雜著濃煙的火焰竄出，機車瞬間成為火球，場面驚悚，消防局獲報趕往雖緊急以水柱滅火，但因火勢來的又快又猛，最後機車被燒到僅剩車牌及車架的廢鐵，直擊民眾說，當時車禍發生的太快，只見機車馬上起火燃燒，消防車及時趕到也來不及。

事故發生後，廖男坐在路旁接受救護人員的初步包紮時，仍心有餘悸的不斷向一旁民眾詢問「發生甚麼事？到底怎麼了？」所幸他只有身上多處擦傷，經送醫治療後已無大礙。

警方表示，初步研判機車應是在滑行過程中漏油，加上摩擦地面又碰撞分隔島產生火花才引發火燒車，至於兩造都沒有酒駕，但卻對事故發生的說法不一，將進一步過濾路口相關監視器釐清肇事原因及責任歸屬。

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