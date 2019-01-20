女酒後祭母遭拒門外 推破玻璃傷兄姪被判刑

2019-01-20 19:14

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹黃姓女子與哥哥爭財產關係不睦，常夜半假藉探望老母去騷擾哥哥及姪子滋事，哥哥因此聲請保護令；去年9月間兄妹倆母親過世，黃女酒後前去祭拜，遭兄長拿保護令將她擋在門外，她氣得推破大門玻璃，割傷哥哥及姪子，新竹地院依違反保護令罪，判3月徒刑。

判決書指出，51歲的黃女因祖產繼承關係，與兄長鬧翻，關係不佳，更曾夜半時分，酒後藉口探望母親而踹門，滋擾哥哥家人及附近鄰居，讓家人無法忍受，因而聲請保護令；法院事後也核發保護令，禁止黃女對哥哥及姪子實施身體或精神上的騷擾。

去年9月黃母過世，靈堂設置在哥哥家，黃女竟酒後跑到哥哥家，猛敲門要求入內，還一臉醉醺醺的要求進屋祭拜亡母，但哥哥及姪子見到黃女滿臉醉意，立即拿出保護令拒絕黃女入門。

黃女遭拒勃然大怒，徒手敲破大門玻璃，導致玻璃碎壞四處噴濺，造成哥哥及姪子的手臂遭碎玻璃割傷，黃女見惹禍才離開。事後，哥哥及姪子持監視錄影畫面報警控告黃女違反保護令。

黃女坦承只是用手推玻璃，不知玻璃會破；哥哥及姪子也證稱，當時被告不知中間有玻璃，玻璃砸下來飛濺到他們身上才受傷，是涉及過失傷害罪，但黃家人並未提告傷害罪。

法官認，被告與告訴人是兄妹關係，平日相處不睦，且明知保護令的存在，應謹慎行事，不得對黃男等人有任何騷擾行為，遇有家庭糾紛，也應理性和平解決，竟無視保護令，且曾犯違反保護令及恐嚇罪遭判拘役70日，素行不佳。此案黃女於母喪期間喝酒去哥哥家挑釁，騷擾哥哥家人，念及坦承犯罪，態度尚可，因此依違反保護令判刑3個月，易科罰金18萬。

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