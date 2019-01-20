墾丁北返遊覽車出「撞」況 釀5人輕傷大塞車

2019-01-20 16:16

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕2部由墾丁北返的遊覽車，下午3點半左右行經台26線恆春省北路段，不明原因與一部休旅車發生擦撞，釀成3車內共5名乘客輕傷送醫，傷者雖無大礙，但故障車輛卻嚴重影響交通，警方正全力疏導中，事故原因有待進一步釐清。

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