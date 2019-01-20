士官劈腿射後不理 受創少女輕生

2019-01-20 16:13

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕花蓮巴姓士官2016年7月帶兵到新竹湖口下基地時，透過Beetalk先後結識林、王2少女，竟游走2女之間，還先後帶她們至賓館開房間性交。由於巴男射後不理、想與林女分手，少女吞藥自殺送醫，巴男事後也賠償少女家人30萬元獲得和解，新竹地院依與未滿16歲女子性交罪判3個月，緩刑2年。

判決指出，花防部21歲的巴姓士官，2016年7月帶阿兵哥到新竹湖口下基地測驗，放假透過Beetalk結識15歲林姓少女，兩人熱戀成為情侶，經常開房間炒飯，7月底巴男帶兵返回花蓮當天，先急揪少女到旅社做離別前「最後一砲」才返回花蓮。

事後巴男射後不理想分手，林姓少女又發現巴男劈腿王姓女同學，身心受創自殺，幸母親發現送醫救回一命。少女母親及阿姨透過Line巴男「少女懷孕怎麼辦？」巴男回「怎麼可能？要不然就生下來，其他費用我負責。」其母除帶女兒去驗傷外，也持雙方Line對話紀錄，怒控巴男妨害性自主罪。而少女同時向檢警爆出巴男也曾腳踏兩條船，追求王姓少女同學，甚至也帶她去開房間。王女部份，檢方認證據不足不起訴。

巴男在法院審理時坦承犯行。法官認為他逞一己性慾，與少女發生性關係，危害少女身心健全，實不足取，念及坦承犯行，並向少女及其家人道歉，同時願賠償30萬元，犯後態度良好，因此依與未滿16歲女子性交罪判刑3個月，緩刑2年。期間保護管束。

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