想看醫生…9旬婦坐輪椅迷途街頭

2019-01-20 16:31

〔記者徐聖倫／新北報導〕近日雖回暖，但夜間天氣仍冷風颼颼，日前1名坐著輪椅的老婦人在新北市中和街頭佇足，看起來神色慌張無助，在熱心民眾引領下來到中和警分局中原派出所，巡佐吳瑞敏、警員林錦楓見狀趕緊帶老婦入內並提供熱茶，隨後趕緊在老婦身上找到健保卡，順利讓老婦找到回家的路。

據了解，老奶奶姓韓、年逾90歲，當天她因為腸胃不適，竟自己跑出門想看醫生，但太久沒自己出門，幾乎不認得路，加上中原派出所轄區多為工廠，幾乎找不到診所，韓奶奶就這樣亂了方寸，不知道該往哪邊去，一出門就是2、3個鐘頭，家人也非常擔心。

還好人間處處有溫暖，1名熱心男子見韓奶奶坐著輪椅、老態龍鍾，在路邊東張西望、神色無助，趕緊上前詢問狀況，但韓奶奶鄉音太重，熱心男又聽不懂，便趕緊帶著她前往最近的中原派出所。

警方對於迷途老人處理早已駕輕就熟，趕緊先給韓奶奶熱茶暖身，聽不懂鄉音也不要緊，韓奶奶身上的健保卡提供了警方所有需要的資訊，這下子順利聯繫到韓奶奶的小女兒，順利讓韓奶奶返家。警方呼籲，新北市政府有為老人家提供愛心手鍊服務，以防老人家走失，詳情可至社會局網站查詢。

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