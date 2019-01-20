性侵寂寞少年 男子判3年2月

2019-01-20 16:23

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕魏姓男子2016年間因賣平板而結識13歲少年，只見少年PO網寫著「寂寞」2字，魏男就衝下新竹陪伴少年還發生關係，過程遭少年姊姊撞見，魏男被趕出門。事後魏男控告姊弟倆詐欺，姊姊才向檢警透露弟弟遭對方性侵。新竹地院法官依與未滿14歲男子性交罪判魏男3年2個月徒刑。

判決指出，20歲的魏姓男子因賣平板電腦結識13歲少年，2016年間元月相約到新竹縣面交，沒想到魏男當晚藉口太晚沒車回家，便借宿少年家3天2夜，並與少年同房睡覺。未料魏男夜半圖謀不軌，脫掉少年褲子，還對半夢半醒的少年性侵得逞。當時少年姊姊回家，要看弟弟是否乖乖在家睡覺，結果發現弟弟全身光溜溜的，魏男還不斷在弟弟身旁逗弄他，身旁還有一坨衛生紙，少年姊姊見狀大吼要求魏男出去。

少年表示，本來他睡覺有穿內褲，但起來就變成沒穿內褲，後來姊姊回家看他有無乖乖睡覺，就發現魏男正在逗弄他的生殖器；姊姊目睹大吼叫魏男「你在幹嘛，你停手，滾出去！」，後來魏男就離去了。

原本少年不想聲張，直到魏男向他們姊弟要求還錢300元，甚至還控告他們詐欺，姊姊出庭時才跟檢警爆出性侵案。檢警傳喚魏男時他辯辯，他與少年是透過網路結識的，當時少年留言很寂寞，他從台北去新竹陪少年，還帶餐點請他吃，並在他家住了3天2夜，但期間根本沒摸過他身體，也沒性騷擾，更別說性侵。

魏男辯護人辯稱，姊弟證詞有瑕疵，若確有其事，為何到雙方有金錢糾紛才處理，魏男遭到報復的可能性極高，且少年事後仍與魏男來往，可證明魏男是無罪。

法官調查，當時魏男確實與少年同處一室，且少年在法院交互詰問時，就2人發生性行為的情節，指證歷歷，前後指述一致。法官認，若不是親身經歷，為何少年都可以清楚多次描述過程，沒有矛盾，認定少年證詞可信。

法官認為，魏男因少年寂寞而從台北到新竹找他，還留宿少年家3天2夜，期間請了少年及姐姐吃飯206元，也借其姊100元，若只是好心陪伴，為何事後僅因區區的306元，就對姐弟提告詐欺，顯示魏男心術不正，否則怎麼可能花了3天2夜陪伴一個認識不久的少年，絕不是單純陪伴，認定魏男供詞是卸責之詞。

法官審酌魏男明知與少男年僅13歲，對男女情慾懵懂，性自主權認知未成熟，竟滿足個人私慾，利用少男寂寞即與他發生性關係，有害少男正常發展，身心受到影響，因此與未滿14歲男子性交罪判3年2月。

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