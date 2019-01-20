彰化民宅大火 3人送醫急救幸無生命危險

2019-01-20 16:41

首次上稿 15:42

更新時間 16:41

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市彰草路1棟5層樓高的透天民宅今天下午近3時驚傳火災，火勢相當猛烈，一對夫妻與兒子共3人受困屋內，情況危急，消防局據報派員趕往搶救，20多分鐘後將3人搶救脫困，但疑有遭到嗆傷火速送醫急救，所幸3人都輕微嗆傷與燙傷，無生命危險，起火原因已進行釐清。

這起火災的濃煙從透天厝的3、4樓間竄出，現場濃煙密布，包括第一大隊、彰化分隊與和美分隊都派員趕往現場搶救，現場民眾高喊：「有人在裡面沒出來！」消防員部署水線灌救，並在20分鐘火勢控制後迅速進入火場救援，在5樓發現一對夫妻與兒子受困，趕緊救出送彰化基督教醫院急救，丈夫與兒子有嗆傷現象，妻子則有輕微燒燙傷，但生命跡象穩定。火勢在控制後目前仍由消防員進行殘火處理。

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