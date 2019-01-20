熱心的里長伯借錢不還？ 詐騙集團又有新招

2019-01-20 15:11

〔記者王冠仁／台北報導〕新北市一名王先生日前接到一通電話，對方在電話中聲稱自己是王住處的里長，還說因為電話號碼有變更特地告知；2天後，該名里長又來電並向王借5萬元應急，王不疑有他，匯款過去，但遲未收到對方還款。王回撥電話打不通，急忙趕到里長服務處確認，這才發現自己受騙。

刑事局說，農曆年節將至，詐騙集團也趕著年假前「拼業績」，近來經常有詐騙集團假冒親友、里長向民眾行騙。

除了被騙5萬元的王先生外，另名還有一名許先生也接到假冒里長的來電，雙方還交LINE ID相談甚歡；隔日該名假里長向許說想購屋，懇求許幫忙先支付15萬元給代書，許先生不加思索便匯款給對方，直到想起跟真里長確認此事時，才驚覺是一場騙局。

刑事局指出，詐騙集團近來看上里長平日熱心服務社區的形象，進而濫用里民愛心，詐取金錢；這類詐騙手法，通常會先聲稱關心對方、更換電話或LINE ID，讓民眾誤以為遇上「真里長」，進一步掉入詐騙集團的陷阱。

刑事局呼籲，若發現對方說話的方式和以往不同，或提出特殊的要求，建議多問個兩句以驗證對方的身分；若牽涉到借錢，建議可以直接電話求證，或與親友建立「防詐專屬約定密語」，進一步確認身分。

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