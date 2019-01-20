警攔查酒駕 驚見1男子遭擄塞後車廂

2019-01-20 15:04

〔記者鄭景議／台北報導〕警方攔查酒駕，居然攔到後車廂躺個人！台北市松山派出所警方昨日凌晨執行酒駕路檢時，見到1輛白色馬自達駕駛神色可疑，攔下來後打開後車廂，赫然見到1名吳姓男子受傷躺在裡面，原來吳男欠債1萬元未還，遭3男拉到基隆四獸山毆打，打完被塞進後車廂，意外被警方查獲。

據了解，擄人的主嫌26歲曾男，與遭擄的吳男都住基隆；吳男供稱，因為委託曾男代辦出國要用的台胞證，曾男向他要求1萬元的代辦費，吳男繳不出來，曾一氣之下就帶著林、許2名友人，到吳男住處將他押上車，載到四獸山一處涼亭，持鋁棒毆打。

毆打完畢後，因許姓友人家住松山，且車子是許在松山區租車公司租的，3人就將吳男塞進後車廂，然後開車回到台北，途中許還悠哉的去接剛下班的女友，卻意外在八德路四段上被警方臨檢，起初3人瞎掰吳是酒醉所以才躺在後車廂休息，但警方越看越可疑，將吳男拉到一旁問話，吳男才坦承遭擄並且毆打，所幸傷勢不重，無大礙。

警方調查發現，曾男有毒品、傷害、殺人未遂等前科，吳男也有毒品前科，吳男「託人帶辦台胞證」就欠債1萬，說詞諸多不合理，懷疑2人因毒品起糾紛，將持續調查釐清，全案依妨害自由及傷害罪嫌移送法辦。

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