穿制服、騎警車 小小警察大威風

2019-01-20 14:19

〔記者王涵平／台南報導〕白河警分局今日舉辦小小警察體驗營，幼童穿上警察制服、騎著警車，帥氣十足，一騎再騎，分局表示，21、25日還會在東山區碧軒寺旁東山分駐所、東原老人活動中心前廣場舉辦，歡迎家長帶幼兒園及小學低年級幼童參加。

適逢假日，在白河運動公園舉辦的體驗活動吸引不少小朋友參加，直呼「好好玩」、「我以後也要當警察!」；配合活動宣導交通安全、婦幼關懷等議題，寓教於樂。

白河警分局長斯儀仙表示，交通及法律概念要從幼時扎根，從小灌輸正確的知識不僅可保護自身的安全，也可影響父母親的行為，此外，最近一週來有許多社會矚目兒童遭虐新聞，兒虐、家暴多發生在家內，民眾要有「雞婆」態度，「如果聽到鄰居小孩淒厲哭喊，伴隨大人打罵，應馬上通知警方或社政單位」，左鄰右舍都要提高警覺，若發現疑似兒虐，可去電110報警或113全國保護專線詢問。

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