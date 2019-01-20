賭場用電眼過濾賭客 警扮觀光客逮人

2019-01-20 14:39

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市萬華區漢口街一家麻將協會，掛羊頭賣狗肉，平時假裝讓顧客切磋麻將，實際上卻是職業賭場。萬華分局接獲檢舉追查，日前持搜索票登門查緝，發現該協會不僅在出入口裝設監視器鏡頭監控，還偷偷拍下過去警方臨檢的照片，用來過濾賭客身分，但警方這次化身為觀光客，仍將他們一網打盡。

警方調查，漢口街二段一家麻將協會，平時隱身在西門町鬧區內的商業大樓，各出入口都有監視器，還派專人監看把風。警方布線多時追查，日前登門查緝，一舉逮捕4名員工與16名賭客、查扣抽頭金8萬930元，賭資籌碼179850分。

員警搜索過程中，發現賭場負責人的手機內，居然有多張員警照片；賭場負責人聲稱，這些照片是之前員警上門臨檢時，利用監視器翻拍下來，以利辨認過濾賭客身分，規避警方查緝。

警方說，該家麻將協會去年4月曾被警方查緝，但他們更名後仍從操舊業，此次警方除將負責人依刑法賭博罪移送外，也將聯合台北市政府相關局處實施聯合稽查，以發揮防制賭博最大力量。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/