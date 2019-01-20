慣竊偷東西塞滿整車 遇警攔查硬扯「東西我的」

2019-01-20 14:20

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市51歲諶姓男子因竊盜罪日前才剛出獄，但重返社會後賊性不改，以車為家，四處侵入住宅行竊，舉凡現金、珠寶古玩、名牌包到攝影器材都不放過，而且偷來的贓物全放在車上。警方追查數日，昨晚在大溪區一處網咖內逮到諶男，到車內起贓時大開眼界，直呼根本就是行動贓物庫。

警方表示，大溪圳頂地區近日來住宅竊案頻傳，許多民眾出門數天返家時，發現家中被小偷翻箱倒櫃，值錢的物品都被偷走，欲哭無淚；警方調查後鎖定有多項竊盜前科的諶男涉嫌重大，只是諶男以車為家行蹤不定難以掌握，無法立即將其逮捕到案。

昨下午圳頂所警員呂恩惠、許昇源巡邏眼尖發現諶男的車子就停放在大溪一處網咖旁，研判諶男應該在網咖內，立即進入網咖逮人，諶男見警員上前，一開始還不願表明身份，隨後警方將其帶到轎車旁，在車內、後車廂裡，起出名牌包、智慧型手機、手飾、攝影器材等物時，諶男還大言不慚辯稱「東西我的」，讓前往領取贓物的被害人交的牙癢癢的。

警方初步清出7件竊案，今日訊後將諶男依竊盜罪嫌移送。警方呼籲，年關將近，民眾要多警覺門戶安全，若發現住家附近有不明人士徘徊、觀察，或發現任何異樣都可撥打110或轄內派出所，請求警方協助。

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