2男偷貨車藏偏僻巷弄 警埋伏逮人

2019-01-20 13:56

〔記者李容萍／桃園報導〕維護年節治安，波麗士大人真是辛苦了！桃園市楊梅區尹姓民眾18日上午發現停在平鎮區工廠前的小貨車遭竊，當天先到平鎮派出所報案後返回工廠繼續上班，稍晚前往新竹送貨途中，竟看到失竊的小貨車出現在台一線上行駛，卻心急在楊梅區中山路上跟丟，只好前往附近楊梅派出所求助。

警方調閱監視器查出小貨車最後停放位置，經派員在楊梅區楊湖路一處巷子埋伏，20日凌晨趁涉嫌偷車的陳姓男子（44歲）、高姓男子（37歲）前往取車時當場逮捕，訊後依竊盜罪嫌移送，並追查有無涉及其他案件。

警方調查，2天前尹男氣急敗壞到派出所報案，執勤警員先跟著尹男至失竊地點了解，再到之後發現的路段，沿線找出失竊小貨車的行車路線，同時配合調閱監視器逐一清查、土法煉鋼，終於在楊湖路找到小貨車被停在一處偏僻的巷子裡；員警在巷內飽受蚊蠅叮咬，加上野狗群聚不停吠叫，埋伏勤務險遭中斷，所幸在員警堅持之下，當場查獲前來取用失竊車輛的陳、高2嫌，2人均坦承不諱。

楊梅警分局長劉印宮表示，年關接近，轄區不容許民生竊盜、毒品、暴力犯罪發生，除要求員警受理報案積極處理，也會請員警加強巡邏嚇阻犯罪，展現執法魄力，達到犯罪零容忍，共同營造和諧平安的家園。

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