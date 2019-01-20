街友被當人頭戶再蛻變為CEO 開公司5年詐出5千萬

2019-01-20 13:24

〔記者王冠仁／台北報導〕曾在台北車站當過街友的41歲紀姓男子，為了糊口成為余姓電腦商的人頭戶，但余發現紀有生意頭腦手腳又俐落，於是兩人共組詐騙集團。他們自2014年起陸續成立9家空殼公司，先營造正常進出貨假象，待取得合作廠商信任後，才大量進貨並消失，再將得手的高價電腦與3C產品低價賣出，警方粗出紀所屬的犯罪集團獲利超過5千萬。

警方調查，41歲紀姓男子有詐欺、強制性交等前科，其家人對他感到失望，不願往來；紀頓失家人依靠，一度輾轉流落到台北車站當街友。他為了餬口，四處找朋友求助，友人某次將他推薦給余姓電腦商。

余本來想將紀當作人頭戶來利用，但相處後發現紀有生意頭腦且手腳俐落，於是兩人決定共組詐欺集團。2人自2014年起先後在台北市各區成立9家資訊或科技空殼公司，由余出資、紀擔任CEO，他們先小量向合作廠商進貨並正常付款，待取得廠商信任後就大量叫貨並開立空頭支票，待收到貨物後就消失無蹤。

隨後他們再扮演「批發商」角色，將騙來的高單價電腦、3C商品等，低價轉手賣出至光華商場等市面，兩人用此手法，5年多下來至少獲利5千萬。

警方說，多家受害廠商報案追查後，經多月分析、蒐證，警方日前兵分多路逮到紀、余等7名犯嫌，並查扣銀行存簿、大量電腦及3C產品、公司電腦、虛設公司行號相關資料等證物。警方最後除將紀等7人依詐欺、偽造文書、違反公司法等罪嫌送辦，並將持續擴大清查相關共犯及被害人。

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