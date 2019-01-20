春節連假9天 中市警方推「到宅守護服務」

2019-01-20 13:17

〔記者黃鐘山／台中報導〕今年春節假期一連9天，民眾出遊最怕宵小上門，中市警方貼心推出「舉家外出住居安全維護服務」，民眾只要向警方申請，住家即可列入巡邏路線；市議員張玉嬿今（20）日說，假期長，人力規劃應妥善，避免基層警力負擔過重。

台中市警察局統計，去年春節期間，受理民眾舉家外出加強巡邏服務申請案，對象擴及本國人及外僑，共計830件，深獲好評，今年特別提前1個月規劃宣導，擴大服務深度與範圍，民眾可撥打110電話，或親到各警察單位申請。

警察局表示，不管民眾外出時間長短、外出距離遠近，只要民眾覺得不放心住居安全就可申請，英、越、印、泰語4國語言嘛ㄟ通，方便外勞申請，住家即可列入巡邏路線，並在住居附近彈性設置巡邏箱，讓警察在過年時到宅守護。

市議員張玉嬿表示，春節期間民眾舉家出遊最怕宵小上門，這次連續假期高達9天，外出旅遊申請安全維護的民眾勢必增多，警方為此增加的彈性巡邏路線恐相對增加，要求警局做好人力調配規劃，免得基層警力疲於奔命，大家一起安心過好年。

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