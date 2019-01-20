衛生局控違法術後按奶 法院判無罪：僅是衛生局官員個人推測

2019-01-20 13:05

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市衛生局接獲檢舉，懷疑新興區「艾咪咪工作室」涉嫌違法幫隆乳女子術後按摩乳房，就將陳姓女負責人依違反醫師法函送雄檢偵辦起訴，但高雄地院審理結果卻「打臉」衛生局，指網路上的攬客廣告並非陳女所刊登，且衛生局人員並未實際查獲，僅憑個人經驗推測就懷疑陳女違法經營隆乳術後按摩，判陳女無罪。可上訴。

不過，司法雖還「愛咪咪工作室」清白，但經此一訴訟折騰，該工作室早已登記歇業。

據了解，雄檢根據衛生局的函送資料，將「愛咪咪工作室」陳姓女負責人起訴，指控陳女未具醫師資格，涉嫌於2017年 1 月1 日起至同年3 月9 日間，在高雄市新興區某大樓的「愛咪咪工作室」內，配合軟化劑之服用，為他人按摩，以防止隆乳手術後之「莢膜攣縮」，從事於用藥輔以按摩以達預防人體疾病或保健為直接目的之醫療行為。經高雄市政府衛生局人員據報前往查訪而「查獲」。

檢方據此認陳女涉嫌違反醫師法第28條的非法執行醫療業務罪嫌而將她起訴。

不過，高雄地院審理時，陳女堅決否認有幫人術後按摩乳房，並表示衛生局接獲檢舉的網路術後按摩乳房廣告是另一個陳姓股東之前所刊登，並經台北市衛生局裁罰後移除，與她無關；她僅係單純幫人按摩，並未使用軟化劑的醫療行為。

合議庭調查，衛生局人員前往稽查時並未實際查獲陳女有幫人違法術後按摩乳房，在場蕭姓女客也證稱，她雖曾接受過隆乳及乳房重建手術，但該手術所使用之材質無需術後按摩。她前往陳女所經營之愛咪咪工作室，僅係單純做身體按摩或做臉，與胸部無關。

合議庭認為，衛生局巫姓人員現場察查時並未發現被告陳女有為人執行「隆乳術後按摩」的不法情事。全案除巫女依個人經驗推測之詞外，缺乏其他證據佐證，自難僅憑巫女證述，遽為被告不利之認定，判陳女無罪。可上訴。

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