台中奢華餐酒館暴走 辣妹濺血激動：我有在拍戲，不要拍我！

2019-01-20 12:28

〔記者許國楨／台中報導〕台中市南屯區一間餐酒館凌晨傳出鬥毆事件，警方獲報趕往約制發現是一群人當時正在開慶生會，林姓女子可能喝多了情緒不穩，大家怕破壞氣氛要先送她回家，她就砸破酒杯拿著碎玻璃劃傷手腕導致濺血，只是她現場拒絕就醫還頻喊：「我有在拍戲，不要拍我！」最後由警方協助送醫，確認無治安疑慮後收隊，虛驚一場。

這間標榜台中市最奢華的夜店型複合式餐酒館，位在台中市南屯區黎明路上一間摩鐵旁，在其官網表示，「忙碌一整天的您，需要來店看Dancer熱舞為您的眼睛做保養，再飲下一口沁涼暢快，微醺酒意伴隨著我們帶給你節奏的清晰度以及絕妙的視網膜震撼，全方面給你全新體驗」，網站上還有穿著火辣的女舞者扭腰擺臀的熱舞影片。

台中市第四分局則是在今天凌晨一時許獲報該餐酒館傳出鬥毆事件，立即通報線上警網啟動快打機制趕往處理，業者表示無打架情事，警方進入店內察看確無打鬥跡象，到是發現一名小露香肩的26歲林姓紅衣辣妹，右手腕疑被玻璃割傷不斷流血趕緊召來救護車。

但林女卻不顧手腕傷勢直說「沒事」拒絕送醫，並向警員不斷彎腰鞠躬強調：「我比較重朋友！」還一邊找掉落在店裡的包包與手機，邊向朋友展示手腕的傷勢，有說有笑，見媒體才略顯緊張說：「我有在拍戲，拜託拜託，不要拍我！」、「你會害到我演藝圈！」、「如果你們拍了，我演藝圈就不能待了。」

警方立即叫她「不要亂講話」並由女警載送到派出所暫作休息，待她情緒穩定後協助送醫，經查當時係劉姓壽星邀請十多名友人在2樓飲酒唱歌慶生，林女可能喝多了胡言亂語，友人怕破壞慶生氣氛要先送她回家時，她就砸破酒杯拿碎玻璃劃自己的右手腕、手臂導致濺血，虛驚一場。

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