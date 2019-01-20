高市前鎮區草衙二路與金福路口 「科技執法」上路

2019-01-20 11:41

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市鄰近高雄港的前鎮區，貨櫃車等大型車輛來往頻繁，重大交通事故頻傳，衍生家庭悲劇時有所聞，高雄市警方為了加強防制大型車輛交通違規，選定大型車輛專用道出入路口的前鎮區草衙二路與金福路口，設置新型「門架式鋼構工程系統科技執法！」並正式執勤，提醒駕駛朋友注意，以免違規受罰。

有別於傳統固定式測照設備在取締大型車輛時，常因大型車輛車體、貨櫃過大、過寬，且車牌汙穢不易辨識，造成採證上盲點。

為解決採證上瑕疵，高雄市交通警察大隊經過多次現地勘查，採用最新式「門架式鋼構工程系統科技執法」，利用多車道雷達偵測系統抓取違規車輛資訊，並設有「LED資訊看板」及警示廣播設備，只要大型車輛進入路口偵測範圍，LED看板及廣播設備即會播出「現在已是紅燈勿超越停止線、注意左方來車；請大貨車轉彎注意右方來車」並提供平面道路「左方車輛通過」等訊息，讓大型車及慢車道駕駛獲得即時路口訊息。

鑒於科技執法是未來趨勢，警察局原已於高市鳥松區松藝路段建置固定式超速測照設備，但交通事故仍居高不下，經向交通部爭取經費，規劃建置「區間平均速率監測系統」，預計最快3月開始施作，藉由降低車輛通過此區段之平均行駛速率，減少事故發生以提升本路段交通安全。

警方強調，設置違規測照設備，目的在於防制交通事故發生，保護市民生命、財產安全，交通警察大隊再次呼籲駕駛人，確實遵守交通標誌、標線及號誌等相關規定，以確保行車交通秩序與行車安全。

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