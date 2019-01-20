寒夜醉倒警所旁 清醒後直喊冷 幸警及時解圍

2019-01-20 11:14

〔記者黃建華／高雄報導〕一名楊姓男子寒夜中，醉倒在中山路派出所附近，警方獲報前往關切，楊男還醉言醉語要警方讓他在那邊睡覺就好，警方擔心他失溫發生意外，再三勸說下，楊男總算酒醒，驚覺自己「怎會躺在路旁、還直喊冷!」讓警方啼笑皆非，最後幫他叫了一部計程車送返住處。

新興分局中山路派出所日前（19）日深夜近2時許接獲報案，報稱有人路倒於中山一路與自立橫路口附近，經警員何岳庭、王謙前往查看後發現，路倒之地點竟離派出所僅不到一百公尺。

當員警上前關心時，路倒的楊姓男子（42歲）爛醉如泥，說不出方才是與何人、在何處飲酒，也無法清楚表達自己的確切住所，更不斷地拒絕警方的協助，要員警讓他在現場休息、睡覺就好，但因當時已接近凌晨三時，氣溫寒冷，加上楊男只穿著一件短袖衣服，員警擔心若讓他繼續在該處睡覺恐會因失溫而造成意外。

警方便耐著性子、細心詢問其居住處所，在員警鍥而不捨的勸說、關心之下，楊男總算酒醒，驚覺自己怎麼會倒臥路旁，更詢問警方「怎會這麼冷！」讓在場員警啼笑皆非。最後，在問出楊男的居住處所後，員警便協助他叫了一輛計程車讓其順利返回左營區住處休息。

楊男在離去前，更是連忙地向在場員警道謝，感謝有警方如此熱心的協助，才沒有讓他在這寒夜中夜宿街頭、甚至造成意外。

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